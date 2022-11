Calciomercato Roma, grana Karsdorp: intervento Pinto

Il general manager deve intervenire per gestire la situazione con il terzino della Roma anche in vista del prossimo calciomercato

Il caso Karsdorp continua a tenere banco in questi giorni che seguono la partita con il Sassuolo. A Reggio Emilia la Roma è stata recuperata all’85’ da un gol di Pinamonti che ha superato bene Smalling al centro dell’area. Il cross, però, è arrivato dalla fascia destra, dove c’era il terzino olandese, reo di non aver partecipato bene alla manovra difensiva. L’atteggiamento dell’ex Feyenoord non è piaciuto allo Special One, che – senza mai nominarlo – ha criticato l’atteggiamento del giocatore. Lo Special One, poi, ha inviato il calciatore a trovare una nuova squadra per gennaio.

Delle parole che mettono a dura prova Tiago Pinto, visto che sarà difficile trovare qualcuno ancora disposto a prendere Karsdorp, dopo le parole pubbliche del tecnico. Una sfida difficile per il general manager, che si ritrova con una patata bollente per le mani. Come riporta il Corriere dello Sport, lo sfogo di Mourinho è stato causato da diversi motivi comportamentali di Rick. In primis, l’olandese ci ha messo parecchi minuti per prepararsi a entrare in campo, per poi farlo camminando. Sul gol di Pinamonti, poi, è rimasto a guardare il lancio di Kyriakopoulos, dando l’impressione di uno scarso coinvolgimento. Infine, c’è da considerare anche la mancata esultanza al gol di Abraham. A questo, poi, va aggiunto l’atteggiamento dopo la sostituzione nel derby.

Calciomercato Roma, Karsdorp può partire in prestito

Per il futuro di Karsdorp potrebbe esserci un ritorno in patria. L’esterno destro era già tornato al Feyenoord nella stagione 2019/2020 e con la maglia dei biancorossi era riuscito a rilanciarsi. Fonseca, poi, aveva deciso di puntare su di lui, mentre lo scorso anno già con Mourinho le sue prestazioni si erano abbassate di livello. Ora Rick potrebbe ritornare in Olanda, magari a titolo temporaneo, visto anche il contratto in scadenza nel 2025. Intanto, il suo agente Johan Henkes ha chiesto spiegazioni alla Roma, alla luce del fatto che Mourinho non ha mai fatto il suo nome.