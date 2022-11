Roma-Torino, divise ufficiali e gadget in regalo: il concorso per i tifosi allo stadio

Roma-Torino, pioggia di regali per i tifosi giallorossi allo stadio Olimpico. Ecco il concorso in vista dell’ultima gara prima della sosta Mondiale

Domenica pomeriggio, alle ore 15, la Roma di Josè Mourinho ospita allo stadio Olimpico il Torino di Ivan Juric. Gara delicatissima per i giallorossi, reduci dal pareggio amaro di Sassuolo e dalla sconfitta nel derby. Sarà fondamentale ritrovare i tre punti per non perdere altro terreno nella lotta al piazzamento Champions in Serie A. Gli scontri diretti tra le avversarie dei giallorossi aumentano il peso specifico della gara dello stadio Olimpico, mentre la società riserva una gradita sorpresa ai tifosi della Roma. Divise e gadget ufficiali in regalo, ma non solo.

I tifosi della Roma sono pronti a riempire nuovamente lo stadio Olimpico, che dopo tanto tempo tornerà a vedere la Roma scendere in campo di domenica alle ore 15. La sfida contro il Torino assume il sapore di crocevia nella lotta al piazzamento Champions in Serie A. La squadra giallorossa, reduce dal deludente pareggio di Sassuolo, affronterà in casa il Torino di Juric. la squadra granata arriva in un buon momento di forma ma la Roma non può permettersi ulteriori passi falsi. Gli scontri diretti tra Lazio e Juventus e tra Atalanta ed Inter rendono i punti in palio contro il Toro pesantissimi in chiave piazzamento europeo.

Roma-Torino, concorso per i tifosi: divise ufficiali, gadget e biglietti in regalo

Sarà l’ultima sfida dei giallorossi prima della lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La Roma ha deciso di riservare un concorso speciale per i propri supporters che saranno allo stadio Olimpico questa domenica. C’è la comunicazione ufficiale della società, che annuncia i lancio di un concorso speciale dedicato ai tifosi. Nello stand PlanetPay365 all’interno del villaggio La Magica Land verrà presentato il concorso ‘Tag&Win’. In palio per i tifosi premi speciali: a partire dalle maglie ufficiali per i calciatori fino all’emissione di biglietti gratis per assistere alle gare della Roma, ma non solo. In palio anche gift card per gli appassionati giallorossi. Il concorso speciale terminerà il 2 maggio 2023.