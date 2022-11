Roma, Zaniolo e il problema alla coscia: “caso” Nazionale

L’attaccante della Roma non è al cento per cento della forma e continua il suo rapporto burrascoso con il ct della Nazionale Mancini

In questi giorni le prestazioni di Nicolò Zaniolo non sono così brillanti come ci ha sempre abituato. Il numero 22, infatti, sembra un po’ appannato e non sta riuscendo a incidere come tutti vorrebbero. Principale colpevole è una condizione fisica che lo sta tormentando da un po’ di settimane. In questi giorni, infatti, l’ex attaccante dell’Inter Primavera non è mai stato al 100% e per questo motivo non ha potuto influenzare le gare come ha sempre fatto.

Il principale colpevole di questa situazione è un grande ematoma presente sulla coscia. Contro il Ludogorets, Mourinho lo aveva tenuto fuori proprio per questo motivo, ma poi lo ha fatto entrare in campo, dove è stato decisivo. Anche contro l’Hellas Verona, il numero 22 ha dovuto stringere i denti, a causa dell’edema sulla gamba. Una condizione mai al 100%, che è stata notata anche da Roberto Mancini, allenatore della Nazionale, che ha ricevuto i report della Roma. I due staff medici sono entrati in contatto e hanno discuso proprio della situazione di Nicolò, in vista delle amichevoli con Albania e Austria.

Roma, niente Nazionale per Zaniolo

Come riporta il Corriere dello Sport, Zaniolo non è stato convocato dal commissario tecnico per le sfide con le due rappresentative. Il motivo sarebbe proprio l’ematoma sulla coscia di Nicolò, che comunque scenderà in campo contro il Torino, anche se non al massimo della forma. Lo staff della Nazionale ha deciso di lasciare a casa l’attaccante della Roma, anche alla luce di un rapporto mai sbocciato con Mancini. I due, infatti, non sono mai riusciti a costruire qualcosa di concreto, anche a causa di tutti i problemi fisici che hanno costretto il classe 1999 ad abbandonare Coverciano nei vari appuntamenti.