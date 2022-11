Roma, Zaniolo smonta il caso: annuncio ufficiale

Roma, Zaniolo smonta il caso sulla questione Nazionale. Nicolò si sfoga e attraverso i profili social dà quello che è un annuncio ufficiale

Sempre nel mirino Zaniolo, da parte di tutti. Gli avversari in campo lo picchiano, senza mai guardarlo in faccia e senza mai tirarsi indietro, gli arbitri dalla loro parte non lo aiutano e non lo tutelano – e non gli fischiano ormai più nulla – e anche la stampa, in alcuni casi, è critica con il numero 22 della Roma.

Questa mattina è uscita fuori la notizia della mancata convocazione per i prossimi impegni della nazionale per infortunio nonostante Nicolò voglia essere in campo contro il Torino nell’ultimo impegno del 2022 della Roma. Questo anche per un rapporto con Mancini mai sbocciato che ha portato anche ad alcune esternazioni del ct che sembravano indirizzate proprio a Zaniolo. Non ce l’ha fatta più il giocatore di ascoltare, e attraverso una storia su Instagram ha detto quella che è la sua versione dei fatti cercando di fare un poco di chiarezza,

Roma, l’annuncio ufficiale di Zaniolo

“In queste settimane ho dovuto fare i conti con una colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione- ha scritto Nicolò – ma nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione dei mister e dei miei compagni di squadra. Nel frattempo mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata. Un abbraccio”.

Questo lo sfogo di Zaniolo che ha cercato, come detto, di mettere i puntini sulle i e di spiegare quello che è successo. Inoltre ha fatto capire di non essere al massimo. Nonostante abbia giocato entrambe le partite dopo Verona.