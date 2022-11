Calciomercato Roma, Marotta taglia fuori Pinto ❌ : affare con scambio 🔁

Il general manager della Roma potrebbe rimanere fuori dalla corsa a uno degli obiettivi di calciomercato che piace anche alla Juve

Domani ci sarà l’ultima partita della Roma di questo 2022 e poi la lunga pausa invernale che arriverà fino ai primi giorni di gennaio. Quando i giallorossi potranno tornare in campo, però, sarà il momento per Tiago Pinto di mostrare i muscoli e incendiare il calciomercato. Nel primo mese del 2023, infatti, inizia la finestra invernale delle trattative in cui il club potrà rinforzarsi e migliorare le lacune individuate da José in questa prima parte di campionato.

Una delle priorità è sistemare Rick Karsdorp, che dopo lo sfogo di Mourinho sembra destinato a lasciare la città. Sulle sue tracce c’è la Juventus, che ha messo nel mirino l’olandese per rinforzare la fascia destra dove Cuadrado non sta brillando. Oltre alle uscite, Pinto dovrà occuparsi degli acquisti, con Mourinho che chiede un difensore centrale da diversi mesi. Nelle scorse settimane, poi, ha provato anche Zeki Celik e Matias Vina come braccetti laterali della difesa a tre, mentre Marash Kumbulla è rimasto in panchina. Visto l’infortunio di Georginio Wijnaldum, anche il centrocampo rappresenta una zona delicata della rosa di Mou.

Calciomercato Roma, Marotta studia lo scambio per Aouar

Per rinforzare questo reparto, uno dei nomi caldi dell’estate era quello di Houssem Aouar. Il centrocampista francese, però, interessa anche ad altri club di Serie A, tra cui l’Inter. Secondo quanto riporta calciomercatonews.com, i nerazzurri hanno intenzione di prendere il classe 1998 con uno scambio per battere la concorrenza di Juventus e Roma. Il giocatore sacrificabile potrebbe essere Joaquim Correa, che pesa a bilancio al club circa 20 milioni. Proprio su questa base, potrebbe avvenire lo scambio con il Lione con il contratto di Aouar che scade nel 2023.