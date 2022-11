Calciomercato Roma, addio Karsdorp: ecco la data dell’incontro

Calciomercato Roma, addio Karsdorp: c’è la data dell’incontro che potrebbe fare chiarezza sul futuro dell’esterno olandese

Tiene banco a Roma, e dentro Trigoria, la questione Karsdorp. L’esterno olandese, dopo la sfuriata di Mourinho, è ovviamente sul mercato e le notizie di oggi parlano di un interesse reale della Juventus nei confronti del giocatore. Insomma, si muove qualcosa dentro la società giallorossa anche se ieri, in allenamento, il difensore si è allenato con il sorriso sulle labbra dopo una giornata passata a riflettere sulle parole dello Special One.

A fare un ulteriore quadro della situazione attorno all’esterno, ci ha pensato questa mattina il quotidiano Il Tempo. C’è una data infatti per quello che potrebbe essere un incontro risolutore tra le parti per capire come muoversi nell’immediato futuro.

Calciomercato Roma, incontro con l’agente di Karsdorp

Il dubbio ovviamente per il suo impiego nella gara di domani contro il Torino rimane. Non si sa ancora quale decisione prenderà Mourinho e solamente a poche ore dal match si capirà se almeno sarà in panchina. In ogni caso, e a bocce ferme visto che quella dell’Olimpico sarà l’ultima partita dell’anno solare, ci sarà un incontro con l’agente del giocatore.

La settimana prossima infatti potrebbe esserci un primo faccia a faccia e Pinto, in agenda, avrebbe proprio una chiacchierata con l’agente dell’olandese per portare probabilmente avanti il discorso iniziato da Mourinho dopo la gara contro il Sassuolo. “Gli ho detto di trovarsi una squadra” ha tuonato il tecnico portoghese, ma dalle parole ai fatti ci sono i tempi tecnici e ovviamente anche quelle decisioni che la società deve prendere su un proprio tesserato. Insomma, c’è da capire e fare luce. E i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per iniziare a fare chiarezza sull’evolversi della situazione.