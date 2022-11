Calciomercato Roma, la pazienza😤 è finita: doppia bocciatura❌

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa arriva alla sosta del Mondiale in Qatar con un deludente pareggio contro il Torino. La pazienza è esaurita: doppia bocciatura

La Roma ha salutato il 2022 con un pareggio conquistato in extremis contro il Torino. Al gol del vantaggio dei granata, firmato dal polacco Linetty, ha risposto Nemanja Matic in pieno recupero. Tante le emozioni dell’ultima sfida casalinga dell’anno per la squadra di Jos√© Mourinho, espulso dal direttore di gara. Dopo il pareggio interno contro il Toro di Ivan Juric il tecnico portoghese della Roma ha bocciato clamorosamente un suo fedelissimo, stroncato anche dal pubblico dello stadio Olimpico.

La Roma ha chiuso una settimana decisamente complicata. Domenica scorsa la sconfitta nel derby contro la Lazio, ieri sera caduta per 3-0 in casa della Juventus, ed un doppio pareggio consecutivo che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi giallorossi. Inoltre √® esploso il caso legato a Rick Karsdorp, ieri non convocato per la sfida al Torino di Juric. Sfida che si √® chiusa in pareggio, con la Roma che ha perso una nuova chance per recuperare terreno nella lotta al piazzamento europeo in Serie A. E spunta una nuova doppia bocciatura per uno dei protagonisti della passata stagione.

Calciomercato Roma, doppia bocciatura per Tammy Abraham

A finire sul banco degli imputati √® ancora una volta Tammy Abraham. L’attaccante inglese era atteso da una stagione di conferma dopo quanto di buono fece vedere lo scorso anno. Anche ieri il numero 9 giallorosso √® stato tra i peggiori in campo, ed √® arrivata una doppia stroncatura. In primis da parte dello stadio Olimpico, che ha accompagnato la sua sostituzione subissandolo di fischi. In seconda battuta √® arrivata anche la bocciatura di Jos√© Mourinho, che ha lanciato una stoccata all’ex Chelsea nel post-partita della sfida ai granata. Jos√© Mourinho ha detto: “Stimolarlo? Non hai bisogno di motivazione per andare a prendere lo stipendio, no? Quando diventi un calciatore professionista, con milioni di bambini che sognano di fare lo stesso, non hai bisogno di una motivazione esterna.”¬†Doppia bocciatura per la punta inglese, che potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro dell’attaccante giallorosso. Il numero 9 della Roma non ha mai fatto mistero di pensare ad un ritorno in Premier League