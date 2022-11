Calciomercato Roma, Abraham ❌ snobbato di nuovo: la “vendetta perfetta” 🔎

L’attaccante della Roma è stato messo di nuovo da parte in vista della prossima finestra di calciomercato, con un club che ha cambiato piano

Tammy Abraham in queste ultime settimane non è riuscito a riprendersi come tutti speravano. In questo avvio di campionato, l’attaccante della Roma sembra essere un po’ sotto tono e distante dalla scorsa stagione, chiusa con ben 27 reti totali. Se si guardano solamente i numeri, però, a questo momento del campionato, l’ex Chelsea aveva 4 gol in Serie A, solo uno in più rispetto a questa seconda metà di 2022. A fare la differenza, però, sono state le reti nelle coppe, dove è finito sul tabellino solo una volta in questi mesi.

L’inglese, però, ha continuato sempre a dare battaglia per cercare di scacciare via le brutte prestazioni degli ultimi giorni e ha sempre fatto parte dei piani dello Special One. In estate, poi, sarebbe potuto diventare il gioiello di qualche altro club. Dopo le quasi 30 reti segnate, infatti, molti club hanno cominciato a guardare con interesse all’inglese, che è finito nel mirino del Chelsea. I tifosi del suo ex club, infatti, hanno guardato con rimpianto alla partenza di Tammy, per poi chiedere alla società di riprenderlo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, nel mirino dei Blues c’è un nuovo obiettivo.

Calciomercato Roma, il Chelsea su Cristiano Ronaldo

Graham Potter è in corsa per prendere Cristiano Ronaldo. Il club di Londra Sud vuole migliorare l’attacco e il fenomeno portoghese ha intenzione di cambiare aria. Vestire la maglia dei Blues potrebbe essere una grande opportunità per il trentasettenne, che potrebbe vendicarsi del Manchester United. Se l’affare andasse in porto, l’idea che porta a Tammy Abraham sarebbe accantonata e il numero 9 giallorosso potrebbe continuare tranquillamente la sua carriera nella Capitale.