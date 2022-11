Calciomercato Roma, nuovo assalto a gennaio: parte la missione di Pinto per rendere ulteriormente competitiva la squadra di Mourinho

La Roma ha dimostrato di essere Dybala dipendente. Si poteva sicuramente immaginare vista la media punti scesa clamorosamente nel momento in cui la Joya s’è fatta male. Ma un’ulteriore dimostrazione è arrivata ieri, quando nei venti minuti finali, quelli che hanno visto il ritorno in campo dell’argentino, la squadra di Mou ha creato i presupposti per riuscire a riprendere il Torino e anche vincerla la partita. Insomma, i segnali ci sono.

Per questo motivo Pinto avrebbe in mente nel prossimo mese di gennaio di tentare un nuovo assalto ad un giocatore che il gm aveva in mente di prendere la scorsa estate e che poi, per motivi economici, ha dovuto abbandonare. Secondo quanto riportato da calciomercato.com il portoghese a gennaio, per alzare il livello tecnico della Roma, potrebbe tornare all’assalto del Sassuolo per Frattesi.

Calciomercato Roma, Pinto forte su Frattesi

Il nodo principale è quello relativo alla formula di questa operazione. Problema identico a quello che ha portato ad uno stop la scorsa estate. Il Sassuolo non sembra essere intenzionato a cedere in maniera temporanea Frattesi e allora il muro contro muro potrebbe andare avanti. La cosa certa in ogni caso è che Pinto cercherà in tutti i modi strappare il giocatore ai neroverdi, magari mettendo sul pitto, così come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il cartellino di qualche giovane che dalle parti emiliane potrebbe interessare.

Insomma, obiettivi chiari in testa ai quali si potrebbe aggiungere quello che sarebbe un sogno clamoroso che porta il nome di Ronaldo, ma anche a una cessione che potrebbe riguardare non solo Karsdorp ma anche Abraham.