Cristiano Ronaldo alla Roma, il ruolo di Mendes e la “scommessa” inglese

Il fenomeno portoghese è ai ferri corti col Manchester United e in vista del prossimo calciomercato su di lui ci sono molti club tra cui la Roma

La Roma ha concluso il 2022 con un pareggio contro il Torino, arrivato allo Stadio Olimpico per la quindicesima giornata di Serie A. Era importante vincere questa partita per fare punti chiudere l’anno nel migliore dei modi. I piani dei giallorossi, però, non sono andati come tutti speravano. I granata sono riusciti a mettere in difficoltà Zaniolo e compagni in diverse occasioni e soprattutto al 55′, quando Karol Linetty ha trovato l’1-0. Il centrocampista ha siglato il gol di testa, scatenando un brivido alla schiena di tutti i romanisti. A pareggiare il punteggio, poi, ci ha pensato Nemanja Matic con un sinistro al volo da fuori area, che ha preso alla sprovvista Milinkovic-Savic.

Unica nota positiva della serata è stato il ritorno in campo di Paulo Dybala, che ha dimostrato di essere incisivo come al solito. Dall’ingresso dell’argentino in campo, infatti, la partita è cambiata con la Roma che ha trovato nuova linfa vitale in attacco. Grazie al numero 21 è stato trovato anche il rigore che avrebbe potuto riportare tutto in pareggio. Dal dischetto, però, Belotti ha strozzato troppo il tiro e ha centrato il palo. Proprio la mancanza di gol è un problema per Mourinho, che potrebbe migliorare l’attacco a gennaio.

Calciomercato Roma, Ronaldo può partire nel 2023

Come riporta La Repubblica, la Roma è in corsa per prendere Cristiano Ronaldo a gennaio. Il talento portoghese è ai ferri corti con il Manchester United e dopo le dichiarazioni su ten Hag potrebbe lasciare molto presto il club. Tra i club in corsa per prendere il fenomeno di trentasette anni ci sono anche i giallorossi, che hanno ottimi rapporto con il suo agente, ovvero Jorge Mendes. Secondo il siro di scommesse Betfair, la Capitale è una destinazione realistica per il portoghese.