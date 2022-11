Calciomercato Roma, addio Karsdorp: la scelta verso il Giappone

Calciomercato Roma, fari puntati sul futuro di Rick Karsdorp in vista del calciomercato di gennaio. Ecco il verdetto in vista della tournée in Giappone

La Roma arriva alla pausa invernale per i Mondiali in Qatar con un deludente pareggio interno. La squadra giallorossa non è andata oltre l‘1-1 contro il Torino di Ivan Juric, ora la classifica in Serie A vede la squadra di José Mourinho al settimo posto insieme all’Atalanta di Gasperini. Non era presente ieri Rick Karsdorp, il cui futuro è diventato un vero e proprio tormentone dopo quanto successo nel post partita di Sassuolo-Roma. Le parole di José Mourinho, che non ha nominato direttamente il terzino ma lo ha invitato a cambiare squadra a gennaio, ridisegnano il suo destino professionale.

Il numero 2 giallorosso ieri ha lasciato l’Italia per raggiungere la famiglia in Olanda. Sia José Mourinho che Tiago Pinto hanno parlato del ‘caso’ scatenato intorno al terzino destro olandese. Il suo futuro ora rimane un rebus, anche se la sensazione è che si vada verso un divorzio a gennaio. Intanto, secondo quanto riporta il sito Romanews.eu, c’è già la decisione circa la convocazione del calciatore nella tournée in Giappone. La Roma raggiungerà l’estremo Oriente per una doppia amichevole, la squadra giallorossa partirà il 22 novembre e tornerà una settimana dopo.

Calciomercato Roma, Rick Karsdorp partirà per il Giappone

Il terzino destro giallorosso dovrebbe partire con il resto della squadra alla volta del Giappone. La Roma si radunerà a Trigoria domenica, a due giorni dalla partenza. Anche Rick Karsdorp partirà con il resto della squadra, ma la strada verso il divorzio a gennaio sembra ormai tracciata. La sua cessione a gennaio resta l’ipotesi più plausibile in casa giallorossa, con Tiago Pinto che dovrà pescare una soluzione per non lasciare il solo Zeki Celik come terzino di ruolo sulla fascia destra giallorossa. La strada verso l’addio è sempre più calda per il futuro del terzino giallorosso, a meno di un clamoroso ribaltone che riesca a riabilitarlo nelle scelte del tecnico portoghese.