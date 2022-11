Calciomercato Roma, non solo Juve: doppio assalto in Serie A

Calciomercato Roma, non solo la Juventus sulle tracce del giocatore. C’è il doppio assalto in Serie A già nel prossimo mese di gennaio

Il futuro di Karsdorp sembra essere scritto. E, nonostante tutto, il giocatore il prossimo mese di gennaio dovrebbe essere ceduto. Mourinho ha parlato chiaro e anche Pinto, nelle dichiarazioni pre partita di ieri ha cercato di fare chiarezza. Insomma, l’olandese difficilmente tornerà a giocare una partita ufficiale con la maglia della Roma.

Nei giorni scorsi, e nelle ore immediatamente successive allo sfogo dello Special One dopo la gara contro il Sassuolo, è uscita fuori l’indiscrezione di un possibile interesse della Juventus nei confronti di Karsdorp. Una notizia, quella riportata dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i bianconeri starebbero valutando l’idea. Ma non solo, sempre il quotidiano rosa, rilancia di una nuova pista che si potrebbe aprire sempre in Serie A per quello che ormai si può considerare un esubero dei giallorossi.

Calciomercato Roma, su Karsdorp anche il Bologna

Si parla infatti di un possibile interesse del Bologna che da quando ha preso Thiago Motta – dando il benservito a Mihajlovic – ha cambiato sicuramente atteggiamento e soprattutto ha trovato una continuità di risultati che non si vedeva da molto tempo da quelle parti. Proprio i rossoblù sarebbero alla ricerca di un elemento importante da inserire in rosa per alzare l’asticella e il numero 2 della Roma sembra possa essere l’innesto ideale.

Non dimentichiamo, infine, che il Bologna potrebbe anche tornare in corsa a gennaio per Shomurodov, un altro che all’interno di Trigoria sembra avere i giorni contati. Sull’attaccante c’è anche il Torino, ma è proprio con gli emiliani che Pinto potrebbe piazzare il doppio colpo in uscita. Vedremo. La cosa certa è che la questione Karsdorp terrà banco per molto tempo e almeno fin quando non ci sarà una decisione ufficiale sul futuro.