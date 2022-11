Roma, Abraham saluta i tifosi: l’annuncio sui social

Tammy Abraham dedica un pensiero sui social ai tifosi della Roma. Ecco le parole ufficiali dell’attaccante dopo il pareggio contro il Torino

Il numero 9 della Roma, Tammy Abraham, ha lanciato sui propri social network un messaggio dedicato ai tifosi giallorossi. L’attaccante inglese, escluso da Southgate per il Mondiale in Qatar, anche ieri è stato protagonista di una prova opaca. Nel pareggio interno contro il Torino è stato tra i peggiori in campo, come sottolineato dai fischi dello stadio Olimpico al momento della sua sostituzione. Dopo la bocciatura del pubblico di casa è arrivata anche la strigliata di José Mourinho in conferenza stampa nei suoi confronti.

La prova dell’attaccante inglese non ha convinto contro il Torino, ancora una volta il suo apporto offensivo è stato quasi impalpabile. Il numero 9 giallorosso non è riuscito a sbloccarsi allo stadio Olimpico dopo il bel gol trovato sul campo del Sassuolo, ed è stato accompagnato dai fischi del pubblico di casa al momento del cambio. Al 70esimo minuto di gioco la punta inglese ha lasciato il campo ad Andrea Belotti, che ha poi fallito un calcio di rigore contro la sua ex squadra. I fischi dello stadio di casa che hanno accompagnato l’uscita del numero 9 ex Chelsea non sono sfuggiti a nessuno.

Roma, Abraham fa una promessa ai tifosi: il messaggio social

Tammy Abraham ha da poco lanciato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram. La punta inglese ha tracciato un primo bilancio stagionale, sottolineando quanto le cose non siano andate bene finora: “Non è stato l’inizio da favola che tutti avremmo voluto ma nella vita ci sono sempre alti e bassi.” Spunta poi la promessa verso i tifosi giallorossi: “Per i tifosi, per la Roma, meritate di più ed è quello che io e la mia squadra vi daremo dopo la sosta.” Infine un atto di gratitudine verso i supporters: “Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato nel bene e nel male. I momenti brutti rendono migliori i momenti belli.” Il tutto correlato da due cuori uno giallo ed uno rosso, la punta inglese lancia una promessa ai propri tifosi che si augurano di ritrovare il bomber della scorsa stagione a partire da gennaio.