Calciomercato Roma, rinnovo 🤝 dopo l’infortunio: ✍️ quinquennale

In questa pausa dei campionati che precede il calciomercato invernale, un giocatore della Roma potrebbe prolungare il suo contratto

Stop dei campionati, tournée in Giappone, due mesi di Mondiale e poi il calciomercato invernale. Il calendario della Roma dei prossimi mesi è stato deciso, con i giallorossi che si preparano per partire per il Paese del Sol Levante. Mentre Abraham e compagni saranno impegnati nel torneo per mantenere alti i ritmi, Tiago Pinto comincia a scaldare i muscoli per arrivare al meglio a gennaio. Il primo mese del 2023 sarà anche quello in cui sono aperte le trattative per il mercato di riparazione.

In vista di quello, ci sono alcuni rinnovi da annunciare e i Friedkin vogliono che questi vengano fatti durante le pause per le nazionali. La linea del presidente, infatti, è chiara e per questo tutti gli accordi vengono ufficializzati quando non ci sono partite in programma. Ci sono alcuni giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2023 o nel 2024. Per quelli ritenuti fondamentali da Mourinho, prolungare è importante e per questo alcuni colloqui sono già in atto e vicini alla conclusione. Ora che i campionati sono fermi, è il momento adatto per annunciare le nuove firme.

Calciomercato Roma, tre milioni netti a stagione: Cristante firma fino al 2027

Come riporta il Corriere dello Sport, un giocator vicino al rinnovo è Bryan Cristante. Il centrocampista ha firmato fino al 2027 e percepirà uno stipendio di tre milioni netti a stagione. L’infortunio allo scafoide non gli ha permesso di rendere al massimo e lo ha costretto a giocare con una fasciatura per evitare troppi movimenti del polso. Il suo impegno, però, è sempre stato fondamentale per Mourinho e per questo si legherà al club ancora per molti anni. Ora Bryan cercherà di riprendersi dall’infortunio alla mano, ma nel mentre continuerà a dare il massimo per questi colori.