Calciomercato Roma, addio Karsdorp: Pinto a senso unico

Calciomercato Roma, sembra sempre più inevitabile l’addio a gennaio a Rick Karsdorp. Il terzino olandese è in uscita dopo quanto accaduto a Sassuolo

È stato il grande assente nell’ultima sfida della Roma allo stadio Olimpico prima della sosta per il Mondiale. Parliamo di Rick Karsdorp, numero 2 e terzino destro della Roma, alla quinta stagione in maglia giallorossa. La sua permanenza a Trigoria sembra sempre più improbabile, dopo quanto successo nel post partita della sfida della squadra giallorossa al Mapei stadium, casa del Sassuolo. Le parole infuocate di José Mourinho ridisegnano il suo futuro in vista della sessione invernale di calciomercato. E Tiago Pinto ha scelto la rotta da tracciare per l’addio al classe ’95, ecco la strategia del general manager giallorosso.

Il futuro del laterale olandese infiamma il futuro calciomercato della Roma. Rick Karsdorp, salvo clamorosi ribaltoni, sembra essere in procinto di lasciare la squadra giallorossa a gennaio. Fatale quanto accaduto dopo il pareggio in casa del Sassuolo, quando José Mourinho a fine partita -pur senza nominandolo- aveva espresso il desiderio di separarsi a gennaio dal calciatore. Ed il suo profilo sembra accendere diversi interessi, con una doppia pista in Serie A sulle sue tracce. Ecco la rotta tracciata da Tiago Pinto per la cessione dell’olandese.

Calciomercato Roma, doppia pista italiana per Karsdorp: la decisione di Pinto

In Serie A, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, sulle tracce del numero 2 della Roma sembrano esserci la Juventus ed il Bologna. La società bianconera in particolare avrebbe dato già il compito ad alcuni intermediari di intavolare la trattativa. La squadra emiliana, che sarà la prima avversaria della Roma nel 2023, rimane un opzione percorribile per il futuro del classe ’95. Ma la società giallorossa preferirebbe senza alcun dubbio la strada della cessione all’estero, magari con la formula del prestito come avvenne nel 2019. All’epoca il terzino tornò per una sola stagione a vestire la maglia del Feyenord. La missione di Tiago Pinto è anche quella di riuscire a monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione definitiva del laterale olandese, con la priorità di guardare fuori dai confini nazionali. L’impressione è che le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Rick Karsdorp.