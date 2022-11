Calciomercato Roma, plusvalenza Zaniolo: “Non sarà mai come Dybala”

Un ex Roma ha dato la sua idea su Nicolò, che dovrebbe essere venduto in una finestra di calciomercato per permettere un guadagno sicuro

In questa seconda metà di novembre i tifosi della Roma hanno fatto una cosa che mai si sarebbero immaginati di fare: ringraziare per la pausa delle Nazionali. Il campionato di Serie A si è fermato per permettere a tutti i giocatori coinvolti di partire per raggiungere il Qatar, dove si svolgeranno i Mondiali 2022. Nel Paese della Penisola Araba si terrà il torneo della Fifa che per la prima volta si terrà in inverno. La decisione è stata presa dall’organo del calcio mondiale per evitare le temperature proibitive che tocca la nazione in estate.

Questo momento di stop è perfetto per delle riflessioni su quanto si è fatto fino ad ora. In molti, infatti, stanno esprimendo la loro opinione su José Mourinho, così come lo stanno facendo alcuni ex Roma. Su tutti, stanno facendo discutere le parole di Walter Sabatini, che nei giorni scorsi ha criticato l’atteggiamento dello Special One in conferenza stampa. Secondo l’ex direttore sportivo, attaccare così in pubblico un giocatore è stato sbagliato. Infine, nell’ultima uscita il ds ha parlato anche di Nicolò Zaniolo e del suo futuro.

Calciomercato Roma, Sabatini: “Zaniolo a una cifra X lo vendo”

Ai microfoni de Al Circo Massimo, Sabatini ha parlato dell’attaccante numero 22 della Roma in vista del calciomercato. Secondo l’ex direttore sportivo giallorosso Nicolò dovrebbe essere venduto nonostante lui sia uno dei suoi sostenitori. Quando un giocatore come lui propone partite tese e giocate disperate non riuscirà mai ad avere la tranquillità, ha rincarato Walter che poi ha sostenuto come in questo caso Zaniolo non arriverà mai alla pulizia tecnica di Dybala.