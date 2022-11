Roma, Di Francesco sul caso Karsdorp: “C’è una cosa da chiarire”

Roma, a margine della presentazione del libro di Chiodi, Di Francesco ha fatto il punto anche su quello che è successo con Karsdorp.

Questa mattina Eusebio Di Francesco è stato protagonista alla presentazione del libro di Pietro Chiodi. Ha parlato del suo passato alla Roma il tecnico, e anche di quello che probabilmente è stato il punto più alto della sua carriera: la vittoria di quella partita contro il Barcellona che permise alla sua squadra di arrivare in semifinale di Champions League.

Ma sono stati diversi i temi trattati – anche il momento in cui ha deciso di andare via – anche attuali. Così come ad esempio ha parlato della questione Karsdorp che, come tutti sappiamo, è stato fatto fuori da Mourinho dopo la gara contro il Sassuolo. Ecco insomma il pensiero del tecnico.

Roma, Di Francesco: “Non ho avuto nessuna discussione con Karsdorp”

Anche con lui, Karsdorp, non ha avuto momenti facili: “Ma bisogna chiarire una cosa – ha detto – io con lui non ho avuto nessuna discussione ma l’ho lasciato fuori per una scelta tecnica. E non solo con lui l’ho fatto ma anche con altri calciatori”. “Avevo preso questa decisione di mandarlo in tribuna per fargli capire che doveva lavorare in maniera differente – ha continuato Di Francesco – è un ragazzo come tutti gli altri e onestamente non so quello che è successo con Mourinho“.

“Avrà sbagliato qualche partita sicuramente e con me ha avuto un infortunio al ginocchio che non gli permetteva di avere un rendimento costante” ha concluso.