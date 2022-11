Calciomercato Roma, colpaccio in difesa: apertura ufficiale

Calciomercato Roma, la stagione è in pausa per lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Per tanti club è il momento di pianificare la finestra di gennaio

Il calciomercato invernale inizierà ufficialmente il 2 gennaio, ma la pausa per il Mondiale in Qatar permette a tante squadre di lavorare con calma e raziocinio alla finestra di riparazione che verrà. Questione che coinvolge anche la Roma di Josè Mourinho, reduce da una settimana complicata che l’ha vista scendere al settimo posto nella classifica della Serie A. Tra nuovi arrivi e future cessioni tante cose potrebbero cambiare a Trigoria con il nuovo anno. In Germania non è passata inosservata l’apertura ufficiale ad un futuro trasferimento da parte del difensore.

Tiago Pinto può sfruttare lo stop della stagione per il Mondiale e pianificare con calma quello che sarà il futuro calciomercato invernale della Roma. La scorsa estate il general manager portoghese si è distinto in Serie A con la modalità dei colpi a parametro zero, il più roboante porta il nome di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è riuscito a recuperare a tempi di record dalla lesione muscolare che lo ha tenuto ai box nell’ultimo mese. Dopo aver ritrovato il campo con la maglia della Roma, è pronto a tentare l’assalto alla Coppa del Mondo con la maglia dell’Argentina.

Calciomercato Roma, annuncio sul futuro di Hincapié

In Qatar, ma con la maglia dell’Ecuador, ci andrà anche Piero Hincapiè. Difensore classe 2002 in forza al Bayer Leverkusen. Il centrale mancino è stato accostato ai radar di Tiago Pinto e non solo. In Italia anche l’Inter di Simone Inzaghi sembra essere sulle sue tracce al pari del Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Il centrale difensivo vuole mettersi in mostra durante il Mondiale in Qatar con la maglia dell’Ecuador e a pochi giorni dal via della competizione ha parlato ai microfoni di ‘As’. In primis il centrale ha spento le voci su un suo futuro passaggio in Premier League: “Cerco di ascoltare il mio agente e voglio concentrarmi prima di tutto sul mio club”. Ma per quel che riguarda il futuro ha tenuto la porta aperta per un addio al Bayer: “Darò tutto fino al giorno in cui succederà qualcosa e poi penseremo ad altre squadre. Se qualcosa si presenterà in futuro, a Dio piacendo, sarà qualcosa di importante.”