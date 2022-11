Allarme infortuni Argentina, Scaloni 🗣️ : “La lista dei convocati può cambiare” 🎙️

L’allenatore dell’Argentina ha parlato della situazione in vista del Mondiale, con Dybala che non ha giocato contro gli Emirati Arabi

Mancano pochi giorni all’inizio del Mondiale in Qatar con la nazionale ospitante che scenderà in campo per prima. Ad affrontare lo stato della Pensiola Araba è l’Ecuador, che scende in campo domenica alle 17.00. L’evento si giocherà per la prima volta in inverno per decisione diretta della Fifa. Al momento dell’organizzazione del torneo, l’organo che gestisce il calcio mondiale ha deciso di programmare la kermesse nei mesi più freddi dell’anno per evitare di incontrare delle temperature elevate a luglio. Una decisione importante, che ha portato allo stop di tutti i campionati professionistici per permettere ai giocatori di raggiungere le rispettive rappresentazioni.

In Italia sono molti i giocatori che sono partiti per partecipare alla kermesse, tra cui anche quattro romanisti. Si tratta di Matias Vina, Nicola Zalewski, Rui Patricio e Paulo Dybala. La partenza di quest’ultimo ha preoccupato tanti tifosi giallorossi, che sono rimasti affascinati dalla classe e dall’incisività dell’ex Juventus. In questi giorni, poi, la Joya è da poco rientrato da un infortunio alla gamba dopo il rigore segnato contro il Lecce. Da quel momento, l’argentino è tornato in campo solo in uno spezzone di gara contro il Torino. In questi giorni, poi, le Nazionali si stanno preparando in vista del Mondiale, compresa la Seleccion.

Argentina, Scaloni: “Possiamo cambiare la lista dei convocati per il Mondiale”

Al termine della sfida con gli Emirati Arabi vinta 5-0, Lionel Scaloni ha parlato ai giornalisti presenti. Le sue parole, però, hanno fatto venire un brivido alla schiena di qualche giocatore dell’albiceleste, che potrebbe lasciare la squadra poco prima del Mondiale. Come riporta Tyc Sports, infatti, ci sono stati alcuni giocatori che sono stati lasciati fuori dall’amichevole di ieri per motivi fisici. Tra questi c’è Paulo Dybala che ha assistito alla partita dalle tribune. Nei prossimi giorni la lista dei convocati potrebbe cambiare, come afferma il ct, che però spera di non dover fare cambi.