Roma, “caso” Karsdorp-Mourinho: “Voglio ricordare Veretout”

Roma, non si spengono le attenzioni intorno al “caso” Karsdorp-Mourinho. Ecco la sentenza del giornalista, che tira in ballo Jordan Veretout

La Roma è giunta alla sosta per il Mondiale in Qatar al termine di una settimana decisamente burrascosa. Nelle ultime tre gare prima della pausa invernale, la squadra di José Mourinho ha trovato una sconfitta e due pareggi consecutivi. A cavallo delle ultime due gare è esploso anche il “caso” intorno a Rick Karsdorp. Il terzino olandese, senza esser stato nominato, è stato invitato dal tecnico a cambiare squadra a gennaio dopo il pareggio contro il Sassuolo del Mapei stadium. Mentre lo strappo sembra difficile da ricucire, c’è un verdetto che prende in esame la scorsa stagione in casa giallorossa.

Lo strappo tra José Mourinho e Rick Karsdorp sembra estremamente difficile da ricucire. Il tecnico portoghese aveva sbottato dopo il pareggio contro il Sassuolo e nella gara successiva il terzino non è stato neanche convocato. Ora il futuro del numero 2 giallorosso resta completamente in bilico, accendendo le fantasie di calciomercato in caso di addio a gennaio. In attesa di capire quale sarà il suo futuro professionale, ha parlato dello strappo tra Mou e l’olandese anche Francesco Repice, storico giornalista sportivo in casa Rai.

Roma, sentenza sulla rottura Karsdorp e Mourinho: ” Ricordate Veretout”

Il radiocronista di “Tutto il Calcio minuto per minuto” è intervenuto ai microfoni di Supernews, toccando molti temi calcistici di stretta attualità. Dopo un focus sul prossimo Mondiale in Qatar, Repice si è esposto anche sulla questione Karsdorp-Mourinho, schierandosi senza indugi dalla parte dello Special One. Le parole del giornalista Rai: “Penso che Mourinho abbia sempre ragione. Anche sulla questione Karsdorp, ci mancherebbe altro. Si tratta di un calciatore che è stato difeso dall’allenatore portoghese a partire da quest’estate e fino alle recenti esternazioni, a un certo punto però bisogna anche prendersi le proprie responsabilità.” Repice fa un parellelo con quanto accaduto tra Mourinho e Veretout lo scorso anno: “Voglio ricordare anche quanto accaduto con Veretout la scorsa stagione. Nonostante le chiare esternazioni da parte di Mourinho, con conseguente emarginazione del calciatore francese, al termine della finale di Conference League, Veretout è stato il primo a correre per abbracciare il tecnico. Mourinho è così: lo prendi o lo molli per quello che è.”