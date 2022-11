Calciomercato Roma, Mourinho tradito: addio Dybala con lo scambio

Calciomercato Roma, dalla Spagna risuona un campanello d’allarme legato al futuro di Paulo Dybala. Mourinho tradito con lo scambio

La stagione della Roma è andata in pausa per la lunga sosta invernale, complice il Mondiale in Qatar. La squadra giallorossa è reduce da tre risultati negativi, che hanno visto la squadra allenata da José Mourinho scivolare al settimo posto in classifica. Una delle poche note liete, in una settimana intensa anche fuori dal campo per la questione Rick Karsdorp, è stata il recupero della ‘Joya’. Paulo Dybala è tornato in campo nell’ultima sfida prima della sosta, risultando subito decisivo per il pareggio giallorosso contro il Torino. Ma dalla Spagna lanciano un allarme sul futuro del talento argentino in vista di gennaio.

Il ritorno in campo della ‘Joya’ è stato da subito decisivo per la Roma. In poco più di venti minuti le sue giocate hanno illuminato l’Olimpico, risultando determinanti per evitare la sconfitta contro il Torino di Juric. Ora l’argentino ha risposto alla chiamata di Lionel Scaloni per il Mondiale in Qatar. Il numero 21 giallorosso è uno dei quattro convocati per la competizione mondiale, ma dalla Spagna risuona un allarme circa il suo futuro in vista della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, allarme dalla Spagna: Barcellona su Dybala

Secondo quanto riporta il sito ElNacional.cat, José Mourinho è a rischio tradimento a gennaio. Secondo il media spagnolo il Barcellona è intenzionato a fiondarsi su Paulo Dybala a partire dalla sessione di calciomercato invernale. Uno scenario che, qualora confermato, farebbe tremare i tifosi giallorossi con in testa proprio il tecnico portoghese, che ha fatto brillare fin qui la stella dell’argentino con la maglia della Roma. Secondo il sito iberico il club Blaugrana potrebbe tentare di pagare la clausola da 20 milioni ma non solo, si prospetta anche uno scambio a gennaio con Memphis Depay. Un aspetto è sicuro: lo Special One farà di tutto per evitare uno scenario del genere e starà alla società giallorossa cercare di blindare il talento argentino, magari riuscendo ad eliminare proprio questa “scomoda” clausola.