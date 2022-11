Argentina, allarme Scaloni: individuati i due giocatori a rischio convocazione

L’inizio del Mondiale si avvicina e scatta l’allarme tra le fila dell’Argetina: Scaloni individua due giocatori a rischio convocazione

Il grande giorno sta per arrivare, domenica partirà finalmente il Mondiale in Qatar. Ovviamente ad aprire le danza sarà la nazione ospitante che affronterà nella prima partita l’Ecuador. I tifosi della Roma, non potendo tifare per l’Italia, non qualificata per la seconda volta consecutiva al Mondiale, seguiranno con attenzione i giocatori giallorossi, in particolare Paulo Dybala con la sua Argentina.

La Seleccion di Scaloni ieri ha giocato l’ultima amichevole prima del Mondiale contro gli Emirati Arabi vincendo per 4-0, ma Dybala è rimasto in tribuna per precauzione. Per il commissario tecnico argentino però scatta l’allarme a pochi giorni dall’esordio. Individuati due giocatori che sono a rischio convocazione.

Argentina, allarme per Scaloni: Nicolas Gonzalez e Acuna a rischio

Mancano tre giorni all’inizio del Mondiale, ma l‘Argentina esordirà martedì contro l’Arabia Saudita. La Seleccion di Scaloni continua però ad avere diversi problemi legati agli infortuni, tanto che il tecnico ha annunciato che potrebbe anche cambiare la lista dei convocati. Un nuovo allarme infatti nell’Argentina è già scattato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gaston Edul, sia Nicolas Gonzales, attaccante della Fiorentina, che Marcos Acuna, esterno del Siviglia, sarebbero sotto osservazione per problemi fisici. La loro convocazione per il Qatar potrebbe essere rivista dal tecnico Scaloni, che a pochi giorni dal Mondiale continua a non avere una squadra al massimo per quanto riguarda il livello fisico.