Calciomercato Roma, scelta esotica per Pinto: 8 milioni sul piatto

Calciomercato Roma, nuova pista all’orizzonte per Tiago Pinto. Spunta l’opzione esotica: sul piatto 8 milioni di euro per chiudere l’affare

Per la prima volta nella storia del calcio i Mondiali si svolgeranno in inverno. Tra pochissimi giorni in Qatar avrà il via la competizione che vedrà ancora una volta fuori l’Italia di Roberto Mancini. La pausa arriva in un momento turbolento in casa Roma, nell’ultima settimana sono arrivate tre gare senza vittorie per gli uomini di José Mourinho. Lo stop della stagione permetterà al general manager giallorosso, Tiago Pinto, di pianificare con calma la prossima sessione di calciomercato invernale. Tante novità possono arrivare dalle manovre del dirigente ex Benfica, alcune anche a lungo raggio.

Non mancano nodi da sciogliere per il general manager giallorosso. In prima battuta nuovi innesti per alzare ulteriormente la qualità della rosa a disposizione di José Mourinho. Il primo sembra essere in attacco, con l’arrivo imminente di Ola Solbakken, in scadenza di contratto con il Bodo-Glimt. L’arrivo dell’attaccante norvegese può dare il là all’addio di Eldor Shomurodov, seguito da diverse squadre in Serie A. Effetto domino che potrebbe scatenarsi anche sulla corsia di destra in caso di addio a Rick Karsdorp, ma non solo.

Calciomercato Roma, opzione giapponese in Bundesliga: idea per giugno

Un altro giocatore in odore d’addio è Marash Kumbulla, unico centrale difensivo di piede mancino del pacchetto arretrato. L’ex Hellas Verona sta trovando sempre meno spazio nelle gerarchie di José Mourinho, ed il tecnico portoghese starebbe spingendo per trovare un rinforzo difensivo di piede mancino. Tra le varie opzioni spunta la pista giapponese dalla Bundesliga, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La Roma seguirebbe con interesse il difensore nipponico classe ’99, Hiroki Ito, in forza allo Stoccarda. Il profilo risponderebbe ai parametri richiesti dalla squadra giallorossa, di piede mancino e dalle caratteristiche versatili e dal costo contenuto. Per strapparlo alla Bundesliga basterebbero 7-8 milioni di euro, operazione che non si può chiudere a gennaio vista la nazionalità extracomunitaria del difensore.