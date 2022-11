Calciomercato Roma, due piccioni con una fava: scambio con la Juve

Calciomercato Roma, la grana potrebbe essere risolta così: lo scambio che mette tutti d’accordo. Juventus coinvolta.

Gli intrecci tra le big non animano soltanto il calcio giocato, ma anche (e soprattutto) gli affari di calciomercato. Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale della campagna trasferimenti invernali, ed è inevitabile che l’attenzione dei dirigenti – a campionato fermo – cominci a correre veloce.

Affari possibili, rumours ed indiscrezioni cominciano a calamitare l’attenzione mediatica. Alcune volte sovrapponendosi, altre volte restando in ombra rispetto alle prime notizie sui Campionati del Mondo. La Roma di José Mourinho non ha concluso benissimo il proprio 2022. Il pareggio in casa contro il Torino è arrivato al termine di una settimana convulsa. Il KO nel derby, il pari beffa in casa del Sassuolo e l’esplodere del caso Karsdorp hanno un po’ agitato le acque, con la sosta che aiuterà anche a stemperare i bollenti spiriti. Ciò non toglie che Pinto sarà chiamato per forza di cose a risolvere – in un senso o nell’altro – la situazione legata all’ex esterno del Feyenoord.

Calciomercato Roma, idea di scambio Juve: Karsdorp nell’affare

Per Karsdorp la Juventus ha effettuato qualche sondaggio esplorativo. Chiaramente l’olandese non è l’unico nome sulla lista di Cherubini, che ha attenzionato anche Odriozola: l’ex Fiorentina, come avevamo paventato, è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato che coinvolge anche la Roma. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, anche ai giallorossi sarebbe stato offerto lo spagn0lo di proprietà del Real Madrid, ma la situazione è ancora in fieri e non sono esclusi colpi di scena.

Da non trascurare infatti un affare diretto tra Juve e Roma. Stando a quanto evidenziato da calciomercatoweb.it potrebbe prendere corpo l’idea di uno scambio tra i giallorossi ed i bianconeri. Alla luce dell’apprezzamento di Mou per Cuadrado, non è escluso che la Juve possa entrare nell’ordine di idee di pensare ad uno scambio per avere Karsdorp. Operazione (per adesso soltanto ipotetica) che comunque resta molto complessa, visto l’ingaggio del “Panita” e la volontà del diretto interessato, che vuole continuarsi a giocare le proprie chances. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane se ne potrebbe discutere, e chissà che Mou non possa giocare un ruolo da “mediatore”. per convincere l’ex Fiorentina a sposare la causa giallorossa.