Calciomercato Roma, erede Karsdorp: soluzione part time per Pinto

Il general manager ha messo nel mirino un obiettivo di calciomercato per rinforzare la Roma a partire dalla finestra invernale di gennaio

Tra pochi giorni comincia il Mondiale in Qatar e per questo motivo tuti i campionati professionistici si sono fermati per permettere ai giocatori di raggiungere le loro Nazionali. Tra questi ci sono anche quattro romanisti, che sono Paulo Dybala, Matias Vina, Rui Patricio e Nicola Zalewski. Il primo nell’amichevole dell’Argentina per prepararsi al meglio in vista della kermesse, però, non è sceso in campo con Lionel Scaloni che ha preferito non rischiarlo vista la condizione fisica appena recuperata.

In questi giorni di stop, trova grande spazio Tiago Ponto che potrà cominciare a preparare il calciomercato invernale, tra rinnovi e nuovi colpi. In primis la situazione da risolvere è quella con Rick Karsdorp. Il terzino olandese, infatti, è ai feri corti con José Mourinho dopo le sue dichiarazioni post Sassuolo. Il pareggio per 1-1 contro i neroverdi non è piaciuto al portoghese, che ha criticato l’atteggiamento di un giocatore in particolare, senza mai nominarlo. Il nome dell’ex Feyenoord è uscito in seguito, con Pinto che deve sbrigliare una situazione delicata. Per farlo, però, ha già in mente il nome adatto.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Bellerin

Secondo quanto riporta La Repubblica, Tiago Pinto ha messo nel mirino Hector Bellerin, terzino destro del Barcellona, che non sta trovando molto spazio con Xavi. L’ex Arsenal è relegato ai margini della rosa e Pinto potrebbe partire all’assalto per portarlo nella Capitale per regalare a Mourinho quel terzino che chiede da mesi. L’esterno destro piace molto allo Special One e questo interesse è confermato dai contatti con i suoi agenti. Lo spagnolo, però, preferirebbe arrivare a giugno e poi decidere il suo destino.