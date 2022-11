Calciomercato Roma, interviene Mourinho: ha già detto sì

L’allenatore della Roma ha deciso di scendere in campo per sistemare l’operazione di calciomercato in vista di gennaio

Il calciomercato invernale si avvicina con al Roma pronta a effettuare diversi movimenti per andare a colmare le lacune della rosa. Una delle prime zone di campo da dover rinforzare è l’attacco dove Tammy Abraham, Andrea Belotti e Nicolò Zaniolo non sono riusciti a incidere come tutti speravano. I tre in totale hanno segnato in totale tre gol in Serie A. Numeri molto bassi per i tre che avrebbero un ruolo di spicco in qualsiasi squadra del campionato, Per migliorare la situazione nel reparto offensivo, la Roma è pronta ad abbracciare Ola Solbakken, che arriva a zero dal Bodo/Glimt.

Una questione spinosa per Tiago Pinto è rappresentata da Rick Karsdorp, che è con un piede e mezzo fuori dalla Roma dopo le dichiarazioni di Mourinho contro il Sassuolo. L’esterno destro è stato individuato come responsabile del pareggio finale e il tecnico, che non lo ha mai nominato, gli ha intimato di cercare una nuova squadra. Il general manager dell’area sportiva, quindi dovrà cercare di sistemare l’olandese e trovare il sostituto perfetto. Questo è stato già individuato dall’ex Benfica. che è pronto a dare l’assalto già a gennaio. E Mourinho potrebbe aiutarlo.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama Bellerin

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese della Roma è pronto a far squillare il telefono di Hector Bellerin, obiettivo di calciomercato. L’intento dello Special One è quello di convincerlo ad accettare la Capitale come futura destinazione, dopo il sì all’operazione. L’ex Arsenal, però, non vorrebbe lasciare subito il Barcellona, dove è cresciuto da ragazzo senza mai esordire in prima squadra. Ora con Xavi il suo impegno è diminuito di molto visto che è ai margini del progetto. Su di lui, però, c’è anche il Betis.