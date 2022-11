Calciomercato Roma, l’azzurro Juventus spaventa Pinto: ecco quali sarebbero le mosse della società bianconera che interessano anche i giallorossi

L’azzurro Juventus spaventa Tiago Pinto. Sì, perché secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport la società bianconera vuole rimettere gli italiani al centro del proprio progetto. Quindi, non solo Vicario per il quale i bianconeri hanno fatto un passo avanti rispetto a quella che era stata solamente un’idea di Pinto e non un vero e proprio sondaggio, ma anche altri due elementi che con la Roma ci hanno davvero a che fare.

Andiamo per ordine e partiamo da Zaniolo: il giocatore come tutti sappiamo ha un contratto in scadenza nel 2024 e per ora le trattative per il rinnovo stanno andando decisamente a rilento con la sensazione che si possa arrivare anche a giugno ad un solo anno dalla naturale chiusura. E anche se “da lontano” sottolinea il quotidiano, Cherubini guarda con interesse a quello che potrebbe succedere.

Calciomercato Roma, la Juve insiste per Frattesi

E poi c’è la questione relativa a Frattesi che, soprattutto nello scorso mese di giugno, sembrava davvero ad un passo dal tornare a Trigoria. Il Sassuolo però ha fatto muro e la Roma, così come la Juventus, hanno fatto dal loro canto marcia indietro. Riso, l’agente del centrocampista neroverde, ha avuto dei colloqui con tutte le big della Serie A per il proprio assistito che poi alla fine è rimasto alla corte di Dionisi. Una situazione però che potrebbe cambiare presto, visto che Pinto, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, cercherà già a gennaio di riallacciare il filo del discorso.

Ma occhio in questo caso anche alla società bianconera che, in tutto questo, potrebbe mettere il bastone tra le ruote per Depay.