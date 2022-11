Calciomercato Roma, garanzia Mourinho: 🔜 Pinto anticipa la firma ✍️

Il general manager della Roma si sta attivando per arrivare prima alla sigla sul contratto, con il calciomercato in arrivo tra qualche mese

Dopo tanta frenesia ora la pausa. Novembre e dicembre saranno due mesi di stop per la maggior parte dei giocatori della Roma che si manterranno in forma grazie alla tournée organizzata in Giappone. José Mourinho ha deciso di organizzare la spedizione per non perdere i minuti nelle gambe accumulati dopo ben 21 partite giocate dal 14 agosto fino al 13 novembre. In tre mesi è andata in scena quasi metà Serie A e le sfide del girone di Europa League, che hanno permesso al portoghese di valutare la rosa.

Lo Special One, infatti, ha individuato delle alcune all’interno della rosa che pecca in diverse zone di campo. Di sicuro l’attacco è uno dei reparti che ha deluso di più a causa dei pochi gol segnati tra Abraham, Belotti e Zaniolo. L’unico in attacco che ha dimostrato di poter essere incisivo è Paulo Dybala, che ha raggiunto già quota 5 reti in 9 partite. In difesa, invece, nelle ultime partite per dare fiato ai titolari sono stati schierati nei braccetti laterali Vina e Celik, che di mestiere fanno i terzini. Nessuno spazio per Kumbulla, con Pinto che dovrà intervenire durante il calciomercato per risolvere questi problemi nella rosa della Roma.

Calciomercato Roma, Matic verso il rinnovo anticipato

Un altro che ha dimostrato di saper essere un leader è Nemanja Matic, centrocampista preso a parametro zero da Mourinho addirittura il 29 giugno. L’intesa tra i due dura da diversi anni. È stato proprio lo Special One ad acquistarlo dal Benfica ai tempi del Chelsea e poi al Manchester United prelevandolo proprio dai Blues. Ora in giallorosso i due si sono incontrati di nuovo, con il serbo che ha dimostrato di poter essere un esempio di mentalità dentro e fuori dal campo.

Una caratteristica che piace molto a Mourinho che, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a chiedere il rinnovo. Il trentaquattrenne ha una clausola che permette il prolungamento al raggiungimento del 50% delle presenze, ma non stupisce che il tecnico portoghese abbia intenzione di anticipare la firma.