Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo fermo: priorità Milan

Calciomercato Roma, non solo la Juventus su Zaniolo: Pinto assediato per l’attaccante che è diventato una priorità del Milan

Se prima vi abbiamo parlato della strategia della Juventus che spaventa Pinto, adesso, il profilo di Zaniolo, ritorna prepotentemente ad essere monitorato dalle parti di Milano, sponda rossonera, con Maldini che starebbe pensando di regalarlo a Pioli alla fine della stagione.

Queste sono le notizie che arrivano dalla Spagna, e precisamente da fichajes.net, che svelano come il numero 22 giallorosso – con contratto in scadenza nel 2024 e con un rinnovo ancora in alto mare – sarebbe diventato l’obiettivo principale dei campioni d’Italia per la prossima stagione. Non solo la Juventus quindi che monitora quello che potrebbe succedere attorno a Nicolò, ma anche Maldini che sente il profumo del colpo.

Calciomercato Roma, Maldini vuole Zaniolo

Tiago Pinto è assediato da tutte le parti. Anche perché come detto c’è sempre quella questione contrattuale che tiene banco e che non sembra avrà degli sviluppi immediati. In questo momento tutti gli indizi infatti portano a quello che potrebbe essere un temporeggiamento da parte della società giallorossa che dovrebbe aspettare la fine della stagione per prendere una decisione e per tirare le somme.

Insomma dalle parti di Trigoria si naviga decisamente a vista. Anche se un’offerta di almeno 50 milioni di euro – difficile, al momento – potrebbe stravolgere le carte in tavola con una cessione che, in quel caso, sarebbe quasi scontata. Si vedrà, in poche parole. Il futuro è tutto da scrivere. E sicuramente arriveranno altri passaggi in questa vicenda. Con Mourinho che però, sempre secondo il portale spagnolo, vorrebbe continuare a mettere un veto ad un possibile addio. Lui, su Zaniolo, ci punta. Eccome.