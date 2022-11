Roma, ancora un infortunio: domenica i controlli

Non c’è pace per la Roma che continua a fare i conti con l’infermeria che si ingrossa in questi giorni, la pausa può dare una mano

Nessuno in estate pensava che avrebbe aspettato con ansia lo stop dei campionati per riprendere fiato e cercare di metabolizzare quanto fatto fino ad ora. La Roma, però, nonostante sia al centro delle critiche da inizio stagione, è pienamente in corsa per l’obiettivo che si era prefissata. Il quarto posto che significa accesso in Champions dista solo 3 punti, con Lazio e Inter che sono a 30, mentre l’Atalanta è appaiata ai giallorossi con 27.

Uno scenario in linea con gli obiettivi di Mourinho e della società, che però deve tornare a fare i conti con un’infermeria ingrossata anche a ridosso dell’inizio dei Mondiali in Qatar. I tifosi giallorossi avevano appena ritrovato sollievo alla notizia del rientro di Dybala, che ha giocato uno spezzone di partita contro il Torino. Nell’ultimo match di Serie A disputato dalla Roma, l’argentino ha inciso come al solito sulla gara guadagnando un calcio di rigore. Andrea Belotti, poi, non è riuscito a realizzare il penalty dagli undici metri, perdendo una ghiotta occasione di segnare alla sua ex squadra e di migliorare un po’ le sue prestazioni con quel gol.

Roma, fastidio al flessore per Belotti

Una forma che non è delle migliori per il Gallo Belotti che non è ancora andato a segno con la maglia giallorossa. Tutti si aspettavano un rendimento migliore dall’ex Torino, che però ha deluso le aspettative dei tifosi della Roma. Oltre al danno la beffa, poi. Secondo il Corriere dello Sport, il classe 1993 ha accusato un problema al flessore della coscia destra. I medici giallorossi lo hanno esaminato all’interno dell’Olimpico durante la partita con i granata, ma domenica sarà necessario un ulteriore controllo.