Calciomercato Roma, l’annuncio di Pinto su Cristiano Ronaldo

Il general manager della Roma ha parlato del fenomeno portoghese, affiancato ai giallorossi in vista del calciomercato invernale

Domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione del Mondiale in Qatar e alle 17 ci sarà la prima partita con la Nazionale di casa che darà il via al torneo. Il primo match del Paese degli Emirati Arabi sarà contro l’Ecuador e il tutto sarà accompagnato dalle polemiche che in questi giorni stanno avvolgendo la World Cup. In questo momento di stop dei campionati nazionali, tutti gli uomini di calciomercato stanno scaldando i muscoli per arrivare al meglio a gennaio, compreso Tiago Pinto per la Roma.

Il general manager, infatti, ha il compito di colmare le lacune individuate da José Mourinho nel corso della stagione fino ad ora. Di sicuro la questione più importante da risolvere è quella che ha come protagonista Rick Karsdorp. L’olandese è stato messo alla porta dopo le parole di Mourinho in seguito al pareggio con il Sassuolo e ormai la sua permanenza nella Capitale non è più sicura. In difesa, poi, nelle ultime settimane lo Special One ha schierato Vina e Celik, non due centrali puri. Infine, in attacco i gol scarseggiano e per questo in questi giorni è stato accostato ai giallorossi Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Roma, Pinto: “Ronaldo non è mai stato una possibilità”

Proprio del fenomeno di trentasette anni ha parlato Tiago Pinto al margine dell’evento Thinking Football, organizzato a Porto. Come riporta Abola.pt, il generala manager dei giallorossi ha confessato ai cronisti presenti che le voci di calciomercato che vedono l’attaccante del Manchester United vicino alla Roma non hanno alcun fondamento. Una doccia fredda totale per tutti coloro che hanno avvicinato l’ex Juventus al club della Capitale, che non è mai stato una destinazione possibile per Cristiano Ronaldo.