Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi: tripla carta per il colpaccio

Calciomercato Roma, sacrificio triplo per il colpo in mezzo al campo. Dopo Mourinho anche Pinto ci prova in questo modo

La spinta di José Mourinho c’è ed è anche bella evidente. Solamente che il tecnico può utilizzare solamente le parole, per i fatti serve il via libera dei Friedkin e servono anche le intuizioni di Tiago Pinto. Che però a gennaio cercherà in tutti i modi di regalare quell’elemento richiesto dallo Special One. E che sembrava potesse arrivare la scorsa estate prima che tutto saltasse.

Ora, che alla Roma piaccia e anche tanto Frattesi ci sono così pochi dubbi che è inutile andare avanti e ripeterlo. Il centrocampista del Sassuolo è nel mirino del gm giallorosso che sembra volersi giocare tutte le carte che ha a disposizione per portarlo di nuovo a Trigoria dopo l’addio del 2017. Questa mattina la Gazzetta dello Sport svela anche quelle che possono essere le strategie del dirigente, che oltre ad avere il 30% di “sconto” per quella percentuale tenuta sulla rivendita, ha anche diversi cartellini che potrebbero interessare ai neroverdi di Dionisi. Il sacrificio insomma è triplo.

Calciomercato Roma, la strategia per Frattesi

I 30 milioni richiesti dal Sassuolo possono essere trattabili e possono essere abbattuto anche inserendo nell’operazione il cartellino di uno tra Bove, Volpato e anche Tahirovic, che proprio contro il Torino ha fatto il suo esordio in Serie A. La chiave quindi per aprire il lucchetto che i neroverdi hanno messo attorno a Frattesi Pinto ce l’ha in mano. Una tripla chiave, bisogna solamente trovare quella giusta che possa mettere tutti d’accordo. Una situazione che si potrebbe quindi sbloccare già a gennaio per anticipare la concorrenza della Juventus e anche del Napoli, a quanto pare, che ha messo gli occhi sul centrocampista che non smette di stupire a suon di prestazioni. Assalto pronto.