Calciomercato Roma, assist 🔥 Simeone: addio lampo ⚡️ già scritto

Calciomercato Roma, la presa di posizione netta di Simeone potrebbe schiudere le porte ad un affare invitante. Non torna più indietro.

Negli ultimi giorni alla Roma sono stati accostati diversi profili, sia in entrata che in uscita. Non potrebbe essere altrimenti, vista la sosta per le Nazionali e un avvicinamento all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato che si prospetta ricca di colpi di scena.

Oltre a scandagliare il terreno a caccia di un sostituto di Karsdorp – con il quale la frattura sembra essere giunta ormai ad un punto di non ritorno – la Roma monitora con solerzia anche il mercato dei centrocampisti. Sotto questo punto di vista, l’apertura di Frattesi è un assist al bacio che non può essere trascurato ma soprattutto in ottica estiva, a meno che i neroverdi non accettino l’inserimento di contropartite tecniche gradite a Dionisi e Carnevali. Più probabile che la Roma possa decidere di virare su obiettivi a costi relativamente contenuti, ma in grado di imprimere una svolta importante alla rosa di Mou da un punto di vista qualitativo.

Calciomercato Roma, Simeone scarica Saul: i possibili sviluppi

Qualche settimana fa è tornato ad essere accostato alla Roma il profilo di Saúl Ñíguez, in uscita dall’Atletico Madrid. Sebbene lo spagnolo ex Chelsea sia legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2026, la sua avventura al “Wanda Metropolitano” sembra ormai essere agli sgoccioli. Secondo quanto riferito da “El Nacional“, Simeone ne starebbe caldeggiando l’addio: una partenza di Saul libererebbe infatti spazio salariale da destinare ad altri colpi per la mediana. Assieme a Lemar, dunque, il centrocampista nativo di Elche si prepara a fare le valigie. E chissà che questa situazione non possa rappresentare un assist per le squadra italiane: Juve e Roma in passato avevano effettuato dei sondaggi esplorativi, salvo poi decidere di virare su altri obiettivi.