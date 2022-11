Calciomercato Roma, Frattesi non ha dubbi: “Arriverò da te”

Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono Frattesi e il giocatore del Sassuolo vuole tornare. E prima delle vacanze dà l’annuncio ufficiale

Saputo e risaputo. La Roma vuole Frattesi e Frattesi vorrebbe tornare a Trigoria dopo aver lasciato nel 2017, quando i giallorossi lo hanno ceduto tenendosi, però, quel 30% di percentuale sulla rivendita. Oggi di quello che è un obiettivo di mercato giallorosso vi abbiamo già parlato, con quelle che sono state le chiacchiere con Mourinho, alla tripla carta che Pinto si vorrebbe giocare per strapparlo al Sassuolo già nel prossimo mese di gennaio. E adesso arrivano per chiudere il cerchio anche le parole del centrocampista, che ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport che uscirà nell’edizione cartacea di domani.

L’anticipazione che il quotidiano ha voluto dare ai lettori è un vero e proprio annuncio di Frattesi. Che ha la Roma nel cuore. “Dopo la delusione estiva ce la farò, perché per me sarebbe il compimento di un percorso“. “Non è finita, arriverò da te” è anche un altro virgolettato anticipato dal quotidiano.

Calciomercato Roma, la palla a Pinto

Adesso è evidente che la palla passi sui piedi di Pinto dopo questa apertura e questa dichiarazione d’amore del giocatore. Non che ce ne fosse bisogno, a dire la verità, visto che tutti sanno quello che lui vorrebbe. Ma è un ulteriore passo in avanti, magari anche nei confronti di Carnevali che vorrebbe monetizzare al massimo dalla sua cessione. Magari, anche, per evitare un altro muro contro muro così come successo la scorsa estate e che ha portato alla fine della trattativa senza il tanto sperato lieto fine. Gennaio, comunque, è davvero vicino. E la Roma è pronta a tentare di nuovo l’assalto.