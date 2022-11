Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: 📅 incontro con richiesta ✍️

L’attaccante della Roma ha fissato l’appuntamento con Pinto per discutere il prolungamento dell’accordo in vista del nuovo anno

Qatar-Ecuador sarà la prima partita del Mondiale nel Paese Arabo che comincerà ufficialmente domani alle 17. Qualche ora prima, però, ci sarà la cerimonia di inaugurazione del torneo organizzato dalla Fifa per la prima volta in inverno. La scelta dell’organo calcistico mondiale è stata presa per evitare le soffocanti temperature che la nazione può toccare in estate. Per questo motivo, i Mondiali si giocheranno per la prima volta da novembre a dicembre.

I questi giorni che hanno preceduto l’inizio della competizione, anche l’Italia che non si è qualificata è scesa in campo in due amichevoli. Alla prima contro l’Albania ha preso parte anche Nicolò Zaniolo, dopo che in tanti avevano dato quasi per certa la sua assenza. Causa di questa esclusione il rapporto difficile con Roberto Mancini, poi smentito dallo stesso attaccante della Roma. Proprio con il club giallorosso, poi, l’attaccante numero 22 è tornato a giocare da un anno con stabilità dopo i due brutti infortuni alle ginocchia. Con il contratto in scadenza nel 2024, poi, tutte le parti si stanno attivando per raggiungere il rinnovo con al Roma in vista delle prossime finestre di calciomercato.

Calciomercato Roma, incontro Pinto-Zaniolo dopo la tournée

I contatti tra Tiago Pinto e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, vanno avanti da diversi mesi con l’intesa che non è stata ancora raggiunta. Per questo morivo, come riporta Paolo Rocchetti, Zaniolo e il gm giallorosso si sono dati di nuovo appuntamento dopo la tournée in Giappone per discutere del prolungamento. La richiesta del giocatore è di 4 milioni come parte fissa. Il numero 22 vorrebbe ricevere un adeguamento dell’ingaggio come gli altri giocatori fondamentali presenti in rosa.