Calciomercato Roma, poker di affari sul piatto: la sfida è stellare

Calciomercato Roma, sfida Barça-Real e doppia opzione sul tavolo per Pinto: cosa sta succedendo. Le ultime dalla Spagna.

Il polverone alzata da Karsdorp ha contribuito ad orientare in maniera specifica le prossime mosse di mercato della Roma. Sebbene sia stata paventata la possibilità di un disgelo tra le parti, è chiaro che le chances di una partenza dell’ex esterno del Feyenoord continuano ad essere molto alte.

L’olandese fa gola a diversi club in Serie A, tra cui la Juventus. I giallorossi potrebbero dar vita proprio con i bianconeri ad interessanti intrecci di mercato sulla corsia destra. Alla luce delle prestazioni non sempre continue di Juan Cuadrado, Cherubini vorrebbe regalare ad Allegri un terzino poliedrico. Oltre ad avviare contatti esplorativi per Karsdorp, “Madama” ha inserito nei propri dossier anche Dalot ed Odriozola, due profili sui quali Pinto ha già messo gli occhi. Se l’interessamento per l’ex Milan è ormai di vecchia data, più recenti sono invece gli apprezzamenti per l’esterno di proprietà del Real Madrid, per la cui cessione i Blancos sarebbero pronti anche ad aprire alla formula del prestito.

Calciomercato Roma, intreccio con Barça e Real: affari infuocati

Un mosaico le cui tessere non sono ancora al loro posto, e in cui potrebbe giocare un ruolo determinante anche il Barcellona. Così come Juve e Roma, i blaugrana vogliono puntellare l’out destro con un acquisto di qualità. Sono tanti i profili osservati dai catalani, da tempo iscritti alla corsa per Dalot. Negli ultimi giorni, però, il Barça avrebbe cominciato a seguire con interesse l’evolvere della situazione legata a Pavard, il cui addio al Bayern Monaco sembra essere sempre più vicino, alla luce delle ultime esternazioni pubbliche del difensore.

Secondo quanto riferito da sport.es, si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria sfida tra Barcellona e Real Madrid per il terzino dei bavaresi già a gennaio. Tutto questo potrebbe agevolare la Roma sul fronte Odriozola o Dalot, almeno in linea teorica. Staremo a vedere ciò che succederà.