Calciomercato Roma, domino 😱 lampo: la formula che sblocca 😎 tutto

Calciomercato Roma, la formula che accontenta tutti: sfida in Serei A, si può decidere tutto con una mossa.

Sono ore di calma apparente nel quartier generale della Roma. La sosta per le Nazionali è giunta probabilmente nel momento più adatto per i giallorossi, che nelle ultime uscite stagionali hanno riscontrato qualche difficoltà di troppo.

Chiaramente le attenzioni mediatiche sono spostate dal campo al mercato, con Pinto che è già al lavoro per soddisfare le richieste di Mou ma soprattutto le esigenze che questo primo scorcio di stagione ha messo in evidenza. Il fronte legato alle entrate sarà inevitabilmente condizionato da quello relativo alle uscite. Due filoni solo apparentemente paralleli, ma che in realtà si intersecano sotto molti aspetti.

Calciomercato Roma, Bologna e Cremonese non mollano Shomurodov

Uno dei reparti che sarà sicuramente oggetto dell’interesse del GM della Roma è l’attacco. Belotti ed Abraham hanno deluso le aspettative, con il solo Dybala che in lungo e in largo è sembrato prendersi la squadra sulle spalle. L’acquisto ormai imminente di Ola Solbakken – atteso a breve nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito ed unirsi ufficialmente ai giallorossi – non potrà non sortire le prime conseguenze.

Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, il tema caldo resta sempre quello legato alla possibile partenza di Shomurodov. L’attaccante uzbeko – impiegato con il contagocce dallo Special One anche in questa prima parte di stagione – fa gola a diversi club di Serie A. Bologna e Cremonese monitorano con interesse la situazione, pronte a sfidarsi per rimpolpare i rispettivi attacchi. Difficile però che la Roma riesca a perfezionare l’uscita di Shomurodov a titolo definitivo. Più agevole una cessione a titolo temporaneo: la formula del prestito resta quella preferita sia dai lombardi che dai felsinei.