Calciomercato Roma, Cherubini tentenna e Pinto potrebbe tornare in corsa. Ecco le ultime che non tagliano del tutto fuori il gm giallorosso

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della Roma per le prossime stagioni per andare a coprire un ruolo delicato com’è quello del portiere. Al momento, Pinto, dorme tranquillo, “difeso” da Rui Patricio e da Svilar. Ma prima o poi il portiere della nazionale portoghese dirà addio, anche perché la carta d’identità è stata già rinnovata. E l’altro portoghese dentro i giallorossi – quello dietro la scrivania – non vuole rimanere indietro.

Nessun sondaggio al momento è stato fatto. Ma così come vi abbiamo raccontato noi di ASRL, le idee Pinto ce le aveva e ce le ha. Infatti sia Vicario che Carnesecchi sarebbero entrati nell’agenda del dirigente della Roma, con “l’intrusione” però della Juventus che, soprattutto sul portiere dell’Empoli, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto più di un pensiero. Ma è TuttoSport questa mattina in edicola a cambiare le carte in tavola. E andiamo a vedere perché.

Calciomercato Roma, Cherubini non ha ancora deciso

Secondo il quotidiano piemontese infatti la Juventus ancora non ha deciso se andare su Vicario in maniera forte oppure tenere aperta la pista che porta a Carnesecchi dell’Atalanta che adesso è in prestito alla Cremonese. E questo ovviamente rimette Tiago Pinto in corsa per l’estremo difensore dei toscani, uno che sta dimostrando realmente di saper fare il proprio mestiere. Una situazione che è quindi ancora da definire e che non chiude le porte ad un possibile tentativo giallorosso nei prossimi mesi per Vicario. Ma, mal che vada, rimarrebbe aperta anche l’altra ipotesi. Un continuo intreccio con la Juventus in questo ultimo periodo, con Cherubini che fa copia e incolla e che vede gli stessi obiettivi giallorossi.