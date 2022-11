Calciomercato Roma, addio Karsdorp: richiesta Juve, paura da 35 milioni

Pinto deve risolvere la questione del terzino della Roma in vista del prossimo calciomercato invernale, ma deve stare attento

La rottura tra la Roma e Rick Karsdorp sembra ormai più che consolidata. Il terzino olandese, infatti, ieri non si è presentato all’allenamento fissato a Trigoria in vista della partenza in Giappone. L’ex Feyenoord ha deciso di non prendere parte alla seduta spaccando definitivamente il legame con il club. Arrivato a luglio 2017 in giallorosso, il classe 1995 è ora destinato a lasciare la Capitale e trasferirsi in una nuova squadra per continuare la sua carriera.

In vista del calciomercato invernale, tocca a Pinto gestire la situazione che si è fatta sempre più spinosa con il passare dei giorni. Le dichiarazioni di José Mourinho dopo la partita con il Sassuolo hanno chiuso le porte al ventisettenne. L’1-1 subito a pochi minuti dalla fine non è piaciuto per niente al tecnico, che in conferenza stampa ha puntato il dito contro il giocatore, senza mai nominarlo. Sempre in quell’incontro con la stampa ha poi consigliato al calciatore di trovare una nuova sistemazione. A questo, però, ci sta pensando Tiago Pinto, che vuole ottenere il meglio dalla cessione dell’ex Feyenoord.

Calciomercato Roma, Karsdorp può partire in prestito

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la prima opzione è quella del prestito per l’olandese, anche se la Roma preferirebbe arrivare fino a giugno e poi valutare. La partenza a titolo temporaneo, però, sembra la soluzione più facile, con la Juventus molto interessata alle prestazioni del terzino destro. Cederlo ai bianconeri, però, significherebbe andare a rinforzare una diretta concorrente per la corsa alla Champions League e per questo la Roma vuole valutare bene la situazione. Da escludere, poi, è un ritorno al Feyenoord, con l’agente di Karsdorp che in questi giorni potrebbe aver riallacciato rapporto con altre società.