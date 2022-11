Calciomercato Roma, assalto Milan: la chiave 🗝 per lo scambio 🔁

Calciomercato Roma, il Milan ci prova con lo scambio immediato già nel prossimo mese di gennaio. Maldini all’assalto dell’obiettivo giallorosso

Oggi nella Capitale è arrivato Solbakken, l’attaccante voluto da Mourinho. Che però non si accontenta, e vorrebbe altri innesti per il prossimo mese di gennaio. Il tecnico portoghese si aspetta gente di qualità. Quella qualità che nel momento in cui Dybala s’è fatto male è mancata. Ed ecco perché uno degli obiettivi giallorossi, già a gennaio, è Aouar del Lione.

Il centrocampista va in scadenza nel prossimo mese di giugno e il club francese sta valutando se cederlo già nei prossimi mesi nonostante adesso, con l’arrivo di Blanc in panchina, il giocatore sta avendo decisamente molto più spazio rispetto a quanto succedeva prima con Bosz. Ma di rinnovo, Aouar, non sembra volerne parlare e la Roma ha annusato il colpo. Così come lo ha annusato la Juventus e soprattutto il Milan che, secondo SportMediaset, potrebbe tentare un assalto mettendo sul piatto il cartellino di Adli.

Calciomercato Roma, il Milan in pressing su Aouar

L’ex centrocampista del Bordeaux in questa prima parte di stagione è stato impiegato molto poco da Pioli e una partenza nei prossimi mesi adesso diventa probabile. Soprattutto se questa dovesse portare a prendere Aouar, uno che vista l’esperienza non ha bisogno di ambientarsi e non ha bisogno nemmeno di conoscere il calcio italiano viste le numerose sfide in Europa che ha giocato contro formazioni della Serie A. Insomma, Adli potrebbe essere la chiave per arrivare al centrocampista offensivo lionese che Pinto da un poco di tempo ha messo nel mirino e che secondo le informazioni arrivate nelle ultime settimane vorrebbe prendere a tutti i costi anche dando un indennizzo al club di Aulas. Vedremo.