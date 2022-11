Calciomercato Roma, ribaltone Real Madrid: “Resterei altri dieci anni”

Calciomercato Roma, il ribaltone è servito: “Resterei altri dieci anni” ha detto il giocatore, in scadenza, direttamente dal ritiro del Mondiale in Qatar

L’annuncio arriva direttamente dal Qatar. E a darlo è uno di quegli elementi che è stato accostato alla Roma nel corso degli ultimi mesi e che essendo a scadenza di contratto poteva essere sicuramente un colpaccio a parametro zero. Ma lui, in questo momento che lo vede impegnato con la Spagna al Mondiale, ha parlato a Radio Marca, spiegando quello che è il suo desiderio per il futuro.

“Si parla molto del fatto che starei facendo cambiare idea al club – ha detto Asensio – e per quello che mi riguarda io ho sempre cercato di dare il massimo in campo nel momento in cui me ne viene data la possibilità. Ovviamente non dipende da me il futuro, perché alla fine decide sempre il club. Quello che posso dire è che sarei felicissimo della firma sul prolungamento. Dipendesse da me resterei al Real Madrid per altri dieci anni”.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Asensio

Insomma, un ribaltone, anche clamoroso a dire il vero. Asensio nell’ultimo anno e mezzo è stato impiegato molto poco da Carlo Ancelotti e si vociferava, inoltre, che lo stesso tecnico italiano avesse dato il suo assenso ad una possibile cessione. Ma questa apertura del maiorchino – che in Italia è cercato anche dalla Juventus e dal Milan – cambia le carte in tavola. I Blancos, sfruttando questa sua uscita, potrebbero pure proporre un rinnovo a cifre ridotte (gira tutto lì) che il fantasista potrebbe anche accettare visto quello che è il suo stato d’animo. Una situazione che quindi potrebbe spingere la Roma a virare verso altri obiettivi. Anche se quelli che ha messo nel mirino Pinto sembrano piacere proprio a tutti. Vedi Aouar, per esempio.