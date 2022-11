Braccio di ferro 💪 Roma-Karsdorp, l’ultima mossa 🃏 dell’olandese

Braccio di ferro Roma-Karsdorp: ecco l’ultima mossa dell’olandese con i giallorossi che preparano la contro risposta

Questa mattina Karsdorp non è partito con la squadra alla volta del Giappone. Preventivabile e assolutamente immaginabile visti quelli che sono stati gli ultimi giorni, con il giocatore che ha deciso di non presentarsi a Trigoria e con la Roma che cercherà di difendere le proprie ragioni.

Ha mandato un certificato medico, l’olandese, per giustificare questa assenza dal proprio posto di lavoro. Un certificato che secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe stato redatto da un medico di fiducia. Come contro risposta la Roma ha convocato il giocatore per ulteriori accertamenti che dovranno essere fatti in sede. Dopo un primo momento in cui sembrava che tutto si potesse aggiustare senza contenziosi, adesso la situazione è chiaramente cambiata.

Braccio di ferro Roma-Karsdorp, la situazione

Karsdorp ovviamente è sul mercato e a gennaio la Roma cercherà in tutti i modi di cederlo anche se, Pinto, non vorrebbe mandarlo via in maniera temporanea ma vorrebbe trovare una soluzione definitiva. Su di lui ci sarebbe l’interesse della Juventus, che lo vorrebbe però solamente per i prossimi sei mesi prima di prendere una decisione definitiva. Non solo i bianconeri però hanno cominciato a valutare la situazione, ma anche dalla Francia – Lione e Marsiglia – e dall’Olanda, sembrano Pinto sarebbe stato contattato per capire l’evolversi della situazione.