Calciomercato Roma, maxi intreccio con la Juve: piano B per Allegri

Calciomercato Roma, c’è un maxi intreccio con la Juventus in vista della sessione invernale. La squadra di Allegri studia il piano B a sorpresa

Maxi intreccio in vista in Serie A tra Roma e Juventus. Il campionato italiano tornerà in campo ad inizio gennaio ma non mancano retroscena di calciomercato molto interessanti. L’asse Roma-Torino è caldissimo sulla corsia di destra, in casa giallorossa è tutto legato alla questione Rick Karsdorp, ad un passo dall’addio alla squadra giallorossa. Il terzino olandese è stato segnalato anche tra i profili seguiti dalla Juventus, che è a caccia di un vice Cuadrado nella sessione invernale di calciomercato. Spunta una nuova opzione per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Le strade tra la Roma e Rick Karsdorp sono prossime all’addio. Il terzino olandese non ha risposto alla chiamata di José Mourinho per la ripresa degli allenamenti e non partirà con il resto della squadra direzione Giappone. La Roma andrà a disputare due amichevoli in estremo Oriente, mentre Tiago Pinto sta lavorando per trovare la giusta destinazione per l’esterno olandese. Tra le varie ipotesi si è fatta avanti la pista Juventus, alla ricerca di una valida alternativa per far rifiatare Juan Cuadrado nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, intreccio in corsia con la Juventus: Cambiaso decisivo

L’intreccio in corsia vede la Juventus interessata anche ad Alvàro Odriozola, terzino destro ai margini del Real Madrid ed accostato anche alla Roma di José Mourinho. In tutto questo la squadra bianconera potrebbe sondare una pista interna in Serie A che può far saltare il banco dell’intreccio con Tiago Pinto. Secondo quanto raccontato dall’edizione torinese de Il Corriere della Sera, Massimiliano Allegri potrebbe scegliere di fiondarsi su Andrea Cambiaso. Il terzino ex Genoa è di proprietà Juventus, ma quest’anno è stato spedito in prestito al Bologna. I bianconeri però potrebbero valutare i margini per riportarlo alla corte di Allegri dopo appena sei mesi, cambiando gli equilibri sulla corsia anche per le prossime mosse di Tiago Pinto.