Calciomercato Roma, grana Karsdorp e multa: “alleanza” risolutiva

Il terzino destro della Roma potrebbe ricevere una multa salata a causa degli ultimi comportamenti, per lui un’alleanza di calciomercato

La situazione di Rick Karsdorp è diventata un vero e proprio caso all’interno di Trigoria. La sua permanenza nella Capitale è sempre più traballante, soprattutto dopo gli ultimi comportamenti. quello che ha fatto più arrabbiare Mourinho, però è quello avuto durante la partita con il Sassuolo pareggiata nel finale. Nella conferenza stampa post partita, infatti, lo Special One ha criticato il giocatore, senza mai nominarlo. Per finire, poi, ha consigliato al calciatore in questione di trovarsi una nuova squadra a gennaio.

In molti hanno indicato Karsdorp come diretto interessato e poi così è stato, visti gli atteggiamenti avuti negli ultimi giorni. Il terzino classe 1995, infatti, non si è allenato a Trigoria in vista della partenza in Giappone a cui potrebbe non prendere parte. Per risolvere la situazione, Tiago Pinto sta preparando una multa salta per punirlo di queste sue ultime decisioni. Il general manager, poi, sta cercando di piazzare da qualche parte l’olandese che ormai a Roma non può più rimanere. Per lui ci sono diverse squadre interessate, tra cui la Juventus, ma anche dall’estero.

Calciomercato Roma, il Marsiglia vuole Karsdorp

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il gm della Roma sta pensando di punire l’ex Feyenoord con una multa salta pari al massimo, ovvero il 30% dello stipendio mensile. Una decisone presa per riportare in riga il terzino destro che ha ammutinato gli allenamenti. In suo soccorso, poi, potrebbe arrivare un’alleanza fatta in ottica di calciomercato. Si tratta di quella tra Roma e Marsiglia, con il club francese che ha acquistato diversi giocatori dai giallorossi negli ultimi anni. Pau Lopez, Cengiz Under e Jordan Veretout si sono uniti ai biancocelesti e ora anche Karsdorp potrebbe unirsi a loro. I francesi, infatti, sono interessati a lui e questa pista potrebbe rivelarsi vincente.