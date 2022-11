Erede già scelto, addio Belotti: resta in Serie A

Calciomercato Roma, spunta una nuova ipotesi che stravolgerebbe le mosse estive di Tiago Pinto. La bocciatura di Belotti apre nuovi scenari a gennaio

Oltre un mese separa la Roma dall’apertura del calciomercato invernale. Ma Tiago Pinto sta bruciando le tappe, mentre la squadra di José Mourinho ha raggiunto il Giappone per una tournée che vedrà i giallorossi scendere in campo in due occasioni. Il general manager portoghese ha già messo a segno l’ennesimo colpo a parametro zero, sbarcato ieri nella Capitale ed ufficializzato quest’oggi. Parliamo di Ola Solbakken, attaccante norvegese che si svincolerà dal Bodo-Glimt. L’arrivo del calciatore scandinavo potrebbe essere solo la prima di tante sorprese in attacco in vista della seconda parte di stagione.

La Roma tornerà in campo in Serie A i primi di gennaio, tra le sorprese ci sarà Ola Solbakken. Poche ore fa il calciatore norvegese è stato ufficialmente annunciato dalla Roma, con Tiago Pinto che ha confermato di averlo soffiato alla concorrenza di diversi club in vista di gennaio. L’esterno offensivo arriva dal Bodo-Glimt e potrebbe aprire le porte all’addio di Eldor Shomurodov, cercato in Serie a da Bologna e Cremonese. Ma anche la permanenza di Andrea Belotti potrebbe vacillare in casa giallorossa, ecco lo scenario a sorpresa in vista di gennaio.

Calciomercato, Milan su Belotti a gennaio: l’erede dalla Bundesliga

Il rendimento dell’ex Torino non ha entusiasmato in casa Roma in questa prima parte di stagione. Il calcio di rigore sbagliato contro la sua ex squadra l’ultimo episodio a sottolineare un avvio non proprio entusiasmante per Andrea Belotti. Ed il Gallo potrebbe a sorpresa cambiare casacca in Serie A dopo appena sei mesi in giallorosso. Come sottolinea Calciomercatonews.com, il Milan potrebbe farsi sotto in vista della finestra di calciomercato invernale. La squadra rossonera rischia di trovarsi priva di Ibrahimovic anche a gennaio e potrebbe bussare alla porta di Tiago Pinto. In tal caso il general manager, oltre ad assicurarsi una plus-valenza, avrebbe già pronto il nome dell’erede. Il profilo sarebbe quello di Sherlado Becker, che sta stupendo in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino. Attaccante olandese di 27 anni, ha già messo a segno 8 gol in stagione.