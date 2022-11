Calciomercato Roma, reazione Pinto: risposta entro domenica

Calciomercato Roma, la reazione di Pinto non s’è fatta attendere: il gm pretende una risposta entro la fine di questa settimana. Le ultime

Tiago Pinto è volato con la squadra alla volta del Giappone per la tournée che la Roma farà in questi giorni prima di tornare in Italia e concedersi qualche giorno di vacanza. Ma non c’è fuso orario che tenga per il gm giallorosso, a qualunque ora del giorno e della notte dovrà essere reperibile per capire quali saranno gli sviluppi della situazione che s’è creata con Karsdorp dopo la sfuriata di Mourinho nei minuti successivi alla sfida contro il Sassuolo.

Ieri vi abbiamo parlato di come il giocatore avrebbe mandato un certificato medico per giustificare la sua assenza da Trigoria – la Roma non ha confermato questa notizia spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ma ha chiesto allo stesso di presentarsi entro domenica per farsi visitare dallo staff societario. Una prassi logica come succede in tutte le aziende.

Calciomercato Roma, ultimatum Pinto

Insomma, Pinto ha mandato un ultimatum a Karsdorp e allora c’è veramente da capire, adesso, quale sarà la scelta dell’esterno olandese. Tornare per cercare di calmare le acque oppure andare decisamente allo scontro e vedere quello che succede? Difficile una previsione in questo momento, com’è difficile anche muoversi per i legali che stanno monitorando questa situazione. Il fatto comunque è uno solo, adesso: il gm vuole che Kars rientri per probabilmente parlarci e per probabilmente cercare di trovare una soluzione insieme. Con la cessione che ormai è inevitabile. A gennaio sarà addio, con la Juve e il Marsiglia sullo sfondo, e con l’Inter che ci starebbe pure pensando. Insomma, le soluzioni non mancano. Bisogna trovare l’incastro giusto.