Dossier Ronaldo, le cinque opzioni di CR7 | VIDEO

Il futuro di Cristiano Ronaldo diventa un caso in vista della sessione di calciomercato invernale. Ecco il video dossier con le cinque opzioni per CR 7

Nella giornata di ieri c’è stato l’annuncio del Manchester United, che ha comunicato l’addio consensuale con Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, attualmente in Qatar con la propria nazionale, è da considerarsi ufficialmente un calciatore svincolato. In vista della finestra di calciomercato invernale il suo nome accende fantasie e suggestioni, tra le quali non manca nuovamente una reunion con José Mourinho in casa Roma. Ecco il video dossier con le cinque opzioni sul piatto dell’attaccante portoghese.

Dossier Cristiano Ronaldo: la Roma tra le 5 opzioni – VIDEO