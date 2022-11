Roma-Fiorentina, decisione 😱 drastica: presenza a rischio ❌

Uno dei giocatori potrebbe saltare Roma-Fiorentina, in programma il 15 gennaio dopo il ritorno dalla pausa per i mondiali

La Roma ora è in Giappone per preparare la tournée organizzata in questi giorni di pausa per le nazionali. Il Mondiale in Qatar è cominciato da due giorni e tutti i club stanno cercando i mantenere attivi i giocatori che non sono partiti per il torneo. Dei giallorossi sono quattro hanno preso parte alla competizione della Fifa e per questo motivo il club ha deciso di organizzare un ritiro nel Paese del Sol Levante. Una decisione importante, volta a mantenere alti i ritmi di tutti i giocatori.

Per questo motivo, i giallorossi sono ora a Tokyo dove giocheranno due amichevoli. La prima sarà venerdì 25 novembre alle 11.30 contro il Nagoya. Poi toccherà al Yokohama Marinos Lunedì 28 novembre sempre allo stesso orario. Una decisione che si fonde anche a motivi di marketing, visto che migliorare la fama del brand in Asia aumenta sempre le possibilità di chiudere nuovi affari. Intano, i giallorossi guardano con interesse alle notizie che arrivano dalle altre squadre in vista del ritorno in campo nel 2023. La prima avversaria sarà il Bologna, ma ci sono novità per Roma-Fiorentina.

Roma-Fiorentina, Sottil si opera all’ernia del disco: possibile forfait

Come riporta tuttomercatoweb.com, Riccardo Sottil ha deciso di percorrere la via più drastica per risolvere un problema fisico. L’attaccante esterno della Viola, infatti, è da tempo alle prese con un’ernia del disco che lo sta tartassando. Per questo ha deciso di operarsi per cercare di ridurre il fastidio e risolverlo per tornare il prima possibile in campo senza fastidi. I tempi di recupero, però, non sono ancora chiari e il figlio del tecnico dell’Udinese potrebbe saltare la sfida con la Roma del 15 gennaio.