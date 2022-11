Calciomercato, Ronaldo in picchiata: ennesima sentenza

L’attaccante portoghese ha annunciato da poco l’addio al Manchester United con il calciomercato che si avvicina veloce

L’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha scosso i tifosi e il mondo del calcio. Quello che doveva essere uno dei ritorni più clamorosi nella storia degli ultimi anni, in realtà si è dimostrato un flop. In questa stagione, infatti, Cristiano Ronaldo non è riuscito a incidere come il suo solito. Il cambio di allenatore dei Red Devils poi ha peggiorato la situazione, con il feeling tra l’ex Ajax Ten Hag e il fenomeno portoghese che non è mai sbocciato.

Anzi, è stato proprio dall’arrivo di questo che le cose sono precipitate, nonostante il trentasettenne sia stato uno dei migliori giocatori della Premier League la scorsa stagione. Nelle ultime settimane prima del Mondiale in Qatar, dove adesso Cristiano è impegnato con il suo Portogallo, che è in campo contro il Ghana, le dichiarazioni dell’attaccante non hanno fatto piacere a nessuno. Da quelle parole si poteva capire come l’addio di Ronaldo fosse molto vicino e così è stato. Ora in molti stanno cercando di capire e di indovinare dove andrà a giocare a partire da gennaio il fuoriclasse ora disoccupato.

Calciomercato, futuro Ronaldo: la Roma a 16, MLS quotata 3

La Sisal ha cercato di dare qualche quota sulla prossima destinazione dell’attaccante portoghese. Secondo il sito di scommesse la destinazione più vicina per Cristiano Ronaldo è l’MLS. Il campionato americano quotato 3.00 è sempre alla ricerca di grandi campioni europei per cercare di aumentare il fascino delle proprie competizioni anche agli occhi del pubblico. Per questo l’arrivo del portoghese, che riceverebbe un ingaggio d’oro, sembra molto plausibile. Il Chelsea resta una soluzione possibile, vista la quota (5.00), mentre lo Sporting Lisbona è dato a 9.00 come il Newcastle. La Roma, invece, è data a 16 come il Bayern Monaco.