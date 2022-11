Calciomercato Roma, 38 milioni 💰 per Zaniolo: c’è l’offerta 😱

L’attaccante della Roma è finito di nuovo nel mirino del club interessato a prenderlo nella prossima finestra di calciomercato

Nicolò Zaniolo è insieme al resto della squadra in Giappone per la tournée organizzata dalla Roma per rimanere in forma. In questo periodo, infatti, i campionati sono fermi a causa del Mondiale in Qatar a cui hanno preso parte 4 giallorossi. Si tratta di Rui Patricio, Nicola Zalewski, Matias Vina e Paulo Dybala. Per ora, la prima partita non ha sorriso a nessuno di loro, ma il cammino nel torneo è ancora lungo visto che è stata giocato solo un match.

Questi giorni nel Paese asiatico saranno utili per il club per cercare nuovi partner nel continente, ma anche per i giocatori per ritrovare la forma in vista del ritorno in campo. Uno che sembrava essere molto vicino a trovare la forma fisica era proprio Nicolò Zaniolo, che però ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla alla seconda giornata di campionato. Questo lo ha tenuto fermo per circa un mese e dopo di quello è tornato cercando di incidere come sempre. Le sue qualità sono note a tutti e c’è qualcuno che continua a pensare a lui in ottica calciomercato.

Calciomercato Roma, Paratici all’assalto per Zaniolo

Come riporta calciomercatonews.com, il Tottenham ha intenzione di partire all’assalto dell’attaccante della Roma in vista del calciomercato. Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus, potrebbe offrire 38 milioni alla Roma per strappare le prestazioni del talento numero 22. La Roma in questi giorni ha rinviato il rinnovo del contratto del classe 1999, che aspetta di prolungare il suo accordo da diversi mesi. È da prima dell’estate, infatti, che si parla di un incontro tra Pinto e l’agente del calciatore Claudio Vigorelli.